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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:05
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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde yaptıkları aramada, 230 gram eroin, 616 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 lira ele geçirdi.

        Evde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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