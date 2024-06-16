Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde yaptıkları aramada, 230 gram eroin, 616 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 lira ele geçirdi.

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