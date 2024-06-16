Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Otizmli oğlu için başladığı eğitim materyali üretimini diğer çocuklar için de sürdürüyor

        FIRAT ÇAKIR - İnşaat sektöründeki işini bırakıp otizmli oğlu için hayalindeki eğitim materyallerini tasarladığı atölye kuran Emre Yaman, bunları talep eden ailelere de gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:11 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otizmli oğlu için başladığı eğitim materyali üretimini diğer çocuklar için de sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIRAT ÇAKIR - İnşaat sektöründeki işini bırakıp otizmli oğlu için hayalindeki eğitim materyallerini tasarladığı atölye kuran Emre Yaman, bunları talep eden ailelere de gönderiyor.

        İstanbul'da yaşayan Yaman, 2018 yılında ikiz bebeklerinin olacağını öğrendikten sonra eşiyle daha rahat bir yaşam süreceklerine inandığı Tekirdağ'a yerleşmeye karar verdi.

        İnşaat sektöründe çalışan Yaman'ın 2019 yılında ikiz bebekleri Sıraç ve Selim dünyaya geldi. İkizlerden Sıraç'a doktor kontrolleri sırasında otizm teşhisi konuldu.

        Oğlunun özel eğitim alması için eğitmenlerin tavsiye ettiği materyalleri aramaya başlayan Yaman, bu süreçte maddi ve manevi zorluklar yaşadı.

        Satın aldığı materyallerin oğlunun ihtiyaçlarını karşılayamaması üzerine çare arayan Yaman, evinde kendisi bunları tasarlamaya başladı.

        Yaman, bir süre sonra otizmli bireylerin ailelerine fayda sağlama amacıyla hayal ettiği ürünleri üretebileceği atölye kurdu.

        - "Bir fayda sağladığımı görmek beni çok mutlu ediyor"

        Otizmli çocukların el ve ince motor becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller üreten Yaman, AA muhabirine, atölyede oğlu için hayal edebildiği tüm ürünleri tasarlayabildiğini söyledi.

        Sabahın erken saatlerinde atölyesini açtığını ve gün boyu üretim yapmaya çalıştığını belirten Yaman, "Çocuklarımın benim elimden çıkan malzemelerle oynadığını ve eğitim aldığını gördüğümde mutlu oluyorum. Bir fayda sağladığımı görmek beni çok mutlu ediyor." dedi.

        Oğlu için ürettiği materyalleri eğitim kurumlarındaki eğitimcilerle paylaştığını ifade eden Yaman, bunların beğenilmesiyle farklı tasarımlar yapmaya başladığını dile getirdi.

        Yaman, ürettiği materyallerle kendi çocuklarıyla oyunlar oynamanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Tasarladığım materyalleri kendi çocuklarıma götürdüğümde onlarla oyun oynadığımda onların ekran sürelerinin azaldığını, dikkat sürelerinin arttığını ve ince motor becerilerinin geliştiğini birçok konuda fayda sağladığını gördüm. Özel birey olsun olmasın bundan tüm çocukların faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden ürünlerimi piyasanın altında fiyatlara ailelere sunmaya çalışıyorum."

        Yaman, evde çocuklarıyla oyun adı altında sürekli eğitim yaptıklarını ve bu sayede çocuklarının dikkat sürelerinin uzadığını dile getirdi.

        Maddi durumu olmayan aileler için üzüldüğünü vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:

        "Özel gereksinimli bir çocuk babası olarak bu sürecin ne kadar sıkıntılı ve zor olduğunun farkındayım. Manevi zorlukların yanında maddi yükü çok zor oluyor. Ben de özel ailelere daha uygun ve kaliteli ürünler sunarak katkı sağlamayı hedefliyorum. Bu şekilde vicdani görevimi yerine getirip, mutlu oluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehir hastanesine ve şehit ailesine bayram ziya...
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehir hastanesine ve şehit ailesine bayram ziya...
        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu
        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı
        Çorap ve torba içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi, 3 tutuklama
        Çorap ve torba içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi, 3 tutuklama
        Hande Yener'den playback yapan şarkıcılara gönderme
        Hande Yener'den playback yapan şarkıcılara gönderme
        Tekirdağ'da şarkıcı Hande Yener ve müzik grubu "KÖFN" konser verdi
        Tekirdağ'da şarkıcı Hande Yener ve müzik grubu "KÖFN" konser verdi