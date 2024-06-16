Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 41 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 132 şüpheliden 41'i tutuklandı.
Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 132 şüpheliden 41'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler yaralama, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma olaylarına karıştığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 132 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 91'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.