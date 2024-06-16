Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Tekirdağ'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Tekirdağ'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığının 28 derece kaydedildiği kentte yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.
Süleymanpaşa, Şarköy, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde turistlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.
Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.
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