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        Tekirdağ'da iki kazada 10 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde meydana gelen kazalarda 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 18:12 Güncelleme: 16.06.2024 - 18:15
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        Tekirdağ'da iki kazada 10 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde meydana gelen kazalarda 10 kişi yaralandı.

        Çorlu’da O.K'nin kullandığı 34 BRS 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoban gişeleri yakınında bariyere çarparak devrildi.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki biri çocuk 5 kişi sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Süleymanpaşa ilçesinde de Y.A’nın kullandığı 34 AIV 415 plakalı otomobil ile F.T. idaresindeki 34 DAF 617 plakalı otomobil Beyazköy mevkisinde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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