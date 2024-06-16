Tekirdağ'da iki kazada 10 kişi yaralandı

Süleymanpaşa ilçesinde de Y.A’nın kullandığı 34 AIV 415 plakalı otomobil ile F.T. idaresindeki 34 DAF 617 plakalı otomobil Beyazköy mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki biri çocuk 5 kişi sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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