Tekirdağ'da iki kazada 10 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde meydana gelen kazalarda 10 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde meydana gelen kazalarda 10 kişi yaralandı.
Çorlu’da O.K'nin kullandığı 34 BRS 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoban gişeleri yakınında bariyere çarparak devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki biri çocuk 5 kişi sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Süleymanpaşa ilçesinde de Y.A’nın kullandığı 34 AIV 415 plakalı otomobil ile F.T. idaresindeki 34 DAF 617 plakalı otomobil Beyazköy mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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