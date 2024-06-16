58. Uluslararası Kiraz Festivali sona erdi

Konserin sonunda Nallar, şarkıcılara sepette kiraz ile çiçek takdim etti.

Katılımcıların festivalde doyasıya eğlendiğini belirten Nallar, seneye daha büyük bir festival gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, 4 gün süren güzel bir festivali geride bıraktıklarını söyledi.

Programda ilk olarak Rubato grubu sahne aldı. Daha sonra Sam, sevilen şarkılarını seslendirdi.

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