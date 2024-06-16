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        58. Uluslararası Kiraz Festivali sona erdi

        Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 23:56 Güncelleme: 16.06.2024 - 23:56
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        58. Uluslararası Kiraz Festivali sona erdi
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        Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali sona erdi.

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Şevval Sam ve Rubato grubu, sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.

        Programda ilk olarak Rubato grubu sahne aldı. Daha sonra Sam, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, 4 gün süren güzel bir festivali geride bıraktıklarını söyledi.

        Katılımcıların festivalde doyasıya eğlendiğini belirten Nallar, seneye daha büyük bir festival gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

        Konserin sonunda Nallar, şarkıcılara sepette kiraz ile çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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