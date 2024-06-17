Tekirdağ'da polis ekipleri Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu hakkında bilgilendirdi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce geliştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 58. Uluslararası Kiraz Festivali'nde UYUMA uygulamasını tanıttı.

Festivalde düzenlenen konser öncesi, ekipler tarafından, uyuşturucu madde ticareti trafiğini gören vatandaşların emniyet ekiplerini "UYUMA" uygulaması üzerinden haberdar edilebileceği program vatandaşlara anlatıldı.

UYUMA projeleri ile ilgili broşürleri de festival alanından vatandaşlara dağıtan ekipler, "UYUMA" uygulamasının telefonlara indirilmesi ve kullanılması konusunda festival boyunca binlerce kişiye detaylı bilgi verdi.

Öte yandan ekipler açılan stantta "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi'yle ilgili broşür dağıtarak, çocuklara balon hediye etti.