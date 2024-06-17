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        Tekirdağ'daki lavanta tarlaları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kurban Bayramı'nda doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercihlerinden biri de Tekirdağ'daki lavanta tarlaları oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:50 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:50
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        Tekirdağ'daki lavanta tarlaları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Kurban Bayramı'nda doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercihlerinden biri de Tekirdağ'daki lavanta tarlaları oldu.

        Kentteki lavanta tarlaları bayramda da İstanbul ve yakın illerden gelenleri ağırlıyor. Ziyaretçiler, göz alıcı mor ve eflatun renkli tarlalarda hazırlanan özel dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine tarlalara gelen misafirlerin doğayla iç içe zaman geçirerek, stres attıklarını söyledi.

        Mor renkli tarlalarda çekilen fotoğraflarla insanların güzel anılar biriktirdiğini belirten Hacıoğlu, "Tekirdağ her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Bu dönem lavanta zamanı. Birbirinden güzel mor tarlalar bayramda da insanları kendine çekiyor. İnsanlar lavanta tarlalarında keyifli vakit geçirerek buradan çok mutlu ayrılıyor." dedi.

        Lavanta üreticisi Burçin Yarapsan da bayramda lavanta tarlalarının çok fazla ilgi gördüğünü aktardı.

        İnsanların mor renkler arasında çok mutlu olduğunu ifade eden Yarapsan, "İnsanlar buraya gelip doğayla iç içe vakit geçiriyor. Burada herkesin her anı çok mutlu. Güzel anlarını fotoğraflıyorlar. Buraya gelenler mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

        Tarlayı gezen Nejdet Berber ise lavantaların insana huzur verdiğini dile getirdi.

        İnsanların lavanta tarlasının güzelliğini görünce uğramadan geçemediğini aktaran Berber, "Biz de torunlarımızla fotoğraf çekilmek için geldik. Çok beğendik burasını. Bayramda bizim için güzel bir değişiklik oldu bize lavantalar." ifadelerini kullandı.

        Kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla 1500 dekarda ekimi yapılan lavanta, hem üreticilerin ekonomisine hem de kentin turizmine katkı sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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