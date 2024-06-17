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        Tekirdağ ve Edirne sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

        Tekirdağ ve Edirne'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:33 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:33
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        Tekirdağ ve Edirne sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
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        Tekirdağ ve Edirne'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde turistlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

        Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla vakit geçirdi.

        Bayram tatili boyunca kentteki plajlardaki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

        Hava sıcaklığının en yüksek 37 derece ölçüldüğü Edirne'de de Sultaniçe, Erikli, Yayla ve Enez plajlarında yoğunluk yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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