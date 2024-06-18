Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Ergene ilçesinde bir işletmede 174 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ergene ilçesinde bir işletmede 174 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde bir işletmede gümrük kaçağı puro satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler işletmede yaptığı aramada 174 gümrük kaçağı puro ele geçirdi.

        Olayla ilgili Z.G. hakkında adli işlem yapıldı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği A.N.T'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        İlk üç günün acı bilançosu açıklandı!
        İlk üç günün acı bilançosu açıklandı!
        Paris Olimpiyatları'nda sıcaklık tehlikesi!
        Paris Olimpiyatları'nda sıcaklık tehlikesi!
        Eşini önce bıçakladı! Sonra tetiğe bastı!
        Eşini önce bıçakladı! Sonra tetiğe bastı!
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
        Belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
        Mankenin emekli olmayan hali
        Mankenin emekli olmayan hali
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        Akdeniz, Ege ve Güneydoğu dikkat! İllerimizde hava durumu!
        Akdeniz, Ege ve Güneydoğu dikkat! İllerimizde hava durumu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ ve Edirne sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
        Tekirdağ ve Edirne sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
        Mavi ile yeşilin buluştuğu Uçmakdere, bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını...
        Mavi ile yeşilin buluştuğu Uçmakdere, bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını...
        Tekirdağ'daki lavanta tarlaları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
        Tekirdağ'daki lavanta tarlaları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da polis ekipleri Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu hakkında bilg...
        Tekirdağ'da polis ekipleri Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu hakkında bilg...
        Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Rubato ve Şevval Sam, konseri
        Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Rubato ve Şevval Sam, konseri