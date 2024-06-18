Tekirdağ Valisi Soytürk, şehit ailelerini ziyaret etti

Vali Soytürk'e ziyaretinde, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Yunus Emre Çevik eşlik etti.

Ailenin Kurban Bayramı'nı kutlayan Soytürk, şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Vali Soytürk, beraberindeki eşi Nurdan Soytürk ile Diyarbakır Hani ilçesinde teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan jandarma astsubay Adnan Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

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