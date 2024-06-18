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        Tekirdağ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 13:50 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:50
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        Tekirdağ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 15 kişi yaralandı.

        E.S. idaresindeki 59 EA 868 plakalı otomobil, Hereke Mahallesi'nde, A.C'nin kullandığı 59 RP 024 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler E.S ve A.C. ile minibüste yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

        Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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