Tekirdağ Valisi Soytürk Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunu kutladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında Sahil Güvenlik Komutanlığının sahil ve karasuların korunması, denizlerde güvenlik ve emniyetin sağlanmasında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Komutanlığın nitelikli ve donanımlı personeliyle ve her geçen gün teknik kapasitesini genişlettiğini aktaran Soytürk, "Özellikle küresel çapta etki yaratan çalışmalarına her gün bir yenisini daha ekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bugün olduğu gibi bundan sonrada başarılarının devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.