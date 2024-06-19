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        Tekirdağ Valisi Soytürk Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunu kutladı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:14 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:14
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        Tekirdağ Valisi Soytürk Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunu kutladı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soytürk, mesajında Sahil Güvenlik Komutanlığının sahil ve karasuların korunması, denizlerde güvenlik ve emniyetin sağlanmasında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

        Komutanlığın nitelikli ve donanımlı personeliyle ve her geçen gün teknik kapasitesini genişlettiğini aktaran Soytürk, "Özellikle küresel çapta etki yaratan çalışmalarına her gün bir yenisini daha ekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bugün olduğu gibi bundan sonrada başarılarının devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Soytürk, Sahil Güvenlik Komutanlığının, kritik görevleriyle Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetinde önemli rol oynayan kuruluşlardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bölgemizin ve ulusumuzun huzur ve selameti, insan haklarının korunması, kanunların uygulanması için mücadelelerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve Doğu ve Batı arasındaki ana geçiş güzergahlarının üzerinde bulunması sebebiyle ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemizdir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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