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        Trakya'da sahillerde bayramın son gününde yoğunluk yaşandı

        Kurban Bayramı tatili için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a gelen tatilciler, bayramın son gününde de sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:35
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        Trakya'da sahillerde bayramın son gününde yoğunluk yaşandı
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        Kurban Bayramı tatili için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a gelen tatilciler, bayramın son gününde de sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kurban Bayramı tatilini, doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da geçiren yerli ve yabancı turistler, bayramın son gününde de plajlara akın etti.

        Tatilciler Kumbağ, Altınova, Mürefte ve Şarköy'deki plajlarda denize girip güneşlendi.

        Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlar da serinlemek ve eğlenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı.

        Süleymanpaşa'nın Altınova plajı ve Kumbağ Mahallesi'ndeki halk plajına gelenler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

        Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da plajda futbol ve voleybol oynayarak zaman geçirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise vatandaşların ilgi gösterdiği sahillerde hoparlörlü dron vasıtasıyla boğulma ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

        - Edirne ve Kırklareli

        Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nin liman ve sahillerinde de tatilde yoğunluk oluştu.

        Çeşitli kentlerden gelen vatandaşlar Erikli, Yayla, Mecidiye, Enez ve Sultaniçe'deki plajlarda denize girdi.

        Kırklareli’nin Karadeniz sahillerinde de yoğunluk yaşandı.

        Tarihi, doğası, denizi ve gastronomisi ile ön plana çıkan Türkiye'nin sınır kentleri arasındaki Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahillerinde tatilci yoğunluğu görüldü.

        Bir yandan vatandaşlar denize girerek serinlerken, diğer yandan da doğanın keyfini sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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