Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili dönüş yolculuğu başladı

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:46 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

        Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde akıcı yoğunluk oluştu.

        Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

        Kara yolundaki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!

        Benzer Haberler

        Trakya'da sahillerde bayramın son gününde yoğunluk yaşandı
        Trakya'da sahillerde bayramın son gününde yoğunluk yaşandı
        Bağ evinde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
        Bağ evinde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
        Tekirdağ Valisi Soytürk Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunu kutladı
        Tekirdağ Valisi Soytürk Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunu kutladı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan minik kick boksçuların hedefi milli t...
        Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan minik kick boksçuların hedefi milli t...
        Tekirdağ'da fabrika yangını (2)
        Tekirdağ'da fabrika yangını (2)