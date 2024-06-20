Şarköy 18 yıldır mavi bayraklı plajlarıyla tatilcileri ağırlıyor

MESUT KARADUMAN - Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, 18 yıldır mavi bayraklı plajlarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

İlçede 8 halk plajı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının belirlediği, yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği, çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yönlendirilmesi, plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması, çevre yönetimi kriterlerini sağlayan mavi bayrakla hizmet veriyor.

Geçen yıl 6 mavi bayrağın bulunduğu ilçede, yapılan değerlendirmeler sonucu bu sene 2 plaj daha mavi bayrak almaya hak kazandı.

Mavi bayraklar, Şarköy 1 No'lu, Şarköy 2, Mürefte, Sosyal Tesisler Önü, Atatürk Parkı, Süleyman Altınok, Marmara Evleri ve 23 Nisan Kafe önü halk plajlarında bulunuyor. - "Bakanlık onaylı, belgeli 15 plajımız da bulunuyor" İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, mavi bayraklı plajların turizm için avantaj olduğunu söyledi. Mavi bayrağın uluslararsı gösterge olduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Donanımlı hizmet veren ve gerekli şartları yerine getiren plajlar mavi bayrağa kavuşur. İlimizde mavi bayraklı 8 plaj bulunuyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistler plaj konusunda öncelikle mavi bayrak olup olmadığına bakar. Bu yüzden mavi bayrak tatilciler için aranan bir özelliktir. Bunların yanı sıra ilimizde farklı ilçelerde bakanlık onaylı, belgeli 15 plajımız da bulunuyor. Tekirdağ, mavi bayraklı plajları ve bakanlık onaylı plajlarıyla turistleri bu sezonda karşılamaya hazır." diye konuştu.

Mavi bayraklı plajlarda yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde tatil hizmeti verildiğini belirten Hacıoğlu, kentteki mavi bayraklı plaj sayısının artmasının turizme olumlu yansıyacağını dile getirdi. -"18 yıldır dalgalanıyor" Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise 18 yıldır ilçede farklı plajlarda mavi bayrak dalgalandığını ifade etti. Mavi bayraklı plajların ilçeye değer kattığını vurgulayan Var, "Mavi bayrak, nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Plajlar için 33 mavi bayrak kriteri bulunuyor. Bu kriterler, plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Plajlardaki sıhhi tesislerin tamamının paket arıtma tesisi veya belediye arıtma tesisine bağlı olması da zorunlu kriterler arasında bulunuyor." dedi.

Var, mavi bayraklı plajın tatilcilere de güven verdiğini, kaliteli hizmetin her zaman ziyaretçileri memnun ettiğini söyledi. Çevre ödülü niteliği taşıyan mavi bayrakların, kentin ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığını sağladığını aktaran Var, şöyle konuştu: "Bu sayede misafirler kentimizi tercih etmekte ve yaz aylarında önemli bir nüfus artışına sebep olmaktadır. Yaşanan artışla birlikte kentimizde faaliyet gösteren esnafımıza ekonomik katkı sağlanmaktadır. Yine mavi bayraklı plajlarda görev alan cankurtaranlarla, vatandaşlarımızın ve tatilcilerin can güvenliği sağlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından 15 günde bir alınan numunelerle test edilen plajlar, misafirlerimize hijyenik bir ortamda tatil yapma imkanı sunmaktadır. Kentte tek mavi bayrağa sahip olan ilçemiz, misafirlerimiz tarafından tercih noktası haline gelmektedir."