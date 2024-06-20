Tekirdağ'da asayiş

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 210 gram bonzai, hassas terazi, 3 cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 640 lira ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde K.İ, Ö.F.K. ve Y.İ'nin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

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