Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:46 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde K.İ, Ö.F.K. ve Y.İ'nin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 210 gram bonzai, hassas terazi, 3 cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 640 lira ele geçirildi.

        Zanlılar gözaltına alındı.

        - Üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi

        Şarköy ilçesinde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük Mahallesi'nde şüphe üzerine Y.H.K, M.B.K, B.B.T. ve O.T'yi durdurdu.

        Üst aramalarında bir miktar esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tüfek ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde evinde ruhsatsız tüfek ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlı Mahallesi'nde R.M'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu
        Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu
        Şarköy 18 yıldır mavi bayraklı plajlarıyla tatilcileri ağırlıyor
        Şarköy 18 yıldır mavi bayraklı plajlarıyla tatilcileri ağırlıyor
        Tekirdağlı kadın girişimci, muz lifinden iplerle hazırladığı ürünleri Avrup...
        Tekirdağlı kadın girişimci, muz lifinden iplerle hazırladığı ürünleri Avrup...
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
        Trakya'da sahillerde bayramın son gününde yoğunluk yaşandı
        Trakya'da sahillerde bayramın son gününde yoğunluk yaşandı
        Bağ evinde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
        Bağ evinde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü