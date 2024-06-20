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        Tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor

        Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:21 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:25
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        Tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor
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        Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu sürüyor.

        Tatil için sahil beldelerini tercih eden vatandaşlardan bazıları, tatillerini tamamlayıp evlerine dönüş için yola çıktı.

        Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde, zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

        Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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