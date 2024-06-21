Tekirdağ'da huzur uygulamasında 7 zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde uygulamalarını sürdürüyor.
Uygulamada 296 araç kontrol edildi, bin 619 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı gözaltına alındı.
Ekiplerce kontrol edilen 32 aracın sürücüsüne ihlallerden dolayı para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.
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