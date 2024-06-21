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        Tekirdağ'da huzur uygulamasında 7 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 10:56 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:56
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        Tekirdağ'da huzur uygulamasında 7 zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde uygulamalarını sürdürüyor.

        Uygulamada 296 araç kontrol edildi, bin 619 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı gözaltına alındı.

        Ekiplerce kontrol edilen 32 aracın sürücüsüne ihlallerden dolayı para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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