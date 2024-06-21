Yem çuvallarını "istifini bozmadan" üst üste yığıyor

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da bir yem fabrikasında çalışan 33 yaşındaki Taner Acar'ın iş yerinde rahat tavırlarıyla yem çuvallarını istiflemesine ilişkin görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni alıyor.

Acar, ailesinin geçimini sağlamak için 2010 yılında bir yem fabrikasında işe girdi.

İş yerinde çuvalları istiflerken rahat tavırlarıyla mesai arkadaşlarının dikkatini çeken Acar, ısrar sonucu arkadaşlarınca kaydedilen videoları sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

Yük bandından gelen 50 kilogramlık yem çuvallarını elleri cebinde omzuna alıp istifleyen Acar'ın görüntüleri kısa sürede çok sayıda yorum, beğeni ve paylaşım aldı.

İşini eğlenceye dönüştürdüğünü belirten Acar, "Ailem sıcak bakmıyor, video çekmemi istemiyor ama ona rağmen videolar çekmeye devam ediyorum. Hoşuma gidiyor. Arkadaşlarımın çoğu eski çalışan, benim gibi yapmaya çalışıyorlar fakat yapamıyorlar. Çuvallar onların kafalarına düşüyor. Gülüyor, eğleniyoruz." diye konuştu.

İşini severek yaptığını ifade eden Acar, çuval istifleme stilinin bir anda kendisini "sosyal medya fenomeni" haline getirdiğini anlattı.

- "İnsanlar güldüğünde seviniyorum"

Çektiği videolarını daha çok yabancı sosyal medya kullanıcılarının yayınlamak için kendisiyle irtibata geçtiğini aktaran Acar, onlarla çeviri üzerinde sohbet edebildiğini ve bu sayede birçok insan tanıdığını aktardı.

Acar, spor yapmayı sevdiği için çuval taşımayı da spordan saydığını ifade ederek, "Bana bir spor oluyor. O yüzden bu iş bana ağır gelmiyor. Videoları para için çekmiyorum. Keyif için bu videoları çekiyorum. Eğlenme amaçlı çekiyorum." diye konuştu.