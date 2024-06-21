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        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:31 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:31
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        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        S.A. yönetimindeki 59 FN 003 plakalı otomobil, Reşadiye Mahallesi'nde, İ.H.Ç'nin kullandığı 55 ANP 878 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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