Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
S.A. yönetimindeki 59 FN 003 plakalı otomobil, Reşadiye Mahallesi'nde, İ.H.Ç'nin kullandığı 55 ANP 878 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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