Tekirdağ'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Ahi Mehmet Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
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