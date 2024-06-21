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        Tekirdağ'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:57 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:57
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        Tekirdağ'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Ahi Mehmet Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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