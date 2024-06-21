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        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatilcilerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor

        Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçirenlerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:23 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:23
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        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatilcilerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor
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        Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçirenlerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

        Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler dönüşe geçti.

        Bu nedenle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.

        Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

        Kara yolundaki akıcı yoğunluğun sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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