Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatilcilerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçirenlerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler dönüşe geçti.

Bu nedenle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.