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        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:44 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:44
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        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, H.Ç. (44) ve E.O. (37) arasında Ömer Halisdemir Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.O, H.Ç'yi bıçakladı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan E.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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