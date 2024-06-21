Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, H.Ç. (44) ve E.O. (37) arasında Ömer Halisdemir Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.O, H.Ç'yi bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan E.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
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