Tekirdağ'da denizde mahsur kalan 2 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Tekirdağ'da, açıldıkları şişme botla denizde mahsur kalan 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Tekirdağ'da, açıldıkları şişme botla denizde mahsur kalan 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde şişme botla denize açılan H.A. ve G.E. havanın rüzgarlı olması nedeniyle botla kıyıya dönemedi.
Yüzerek kıyıya dönmeye çalışan H.A. ve G.E'yi görenler, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığına ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Arama çalışmasıyla bulunan H.A. ve G.E. denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedavi edilen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir süre şişme botu arama çalışması yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.