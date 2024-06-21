Tekirdağ'da denizde mahsur kalan 2 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir süre şişme botu arama çalışması yaptı.

Arama çalışmasıyla bulunan H.A. ve G.E. denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedavi edilen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yüzerek kıyıya dönmeye çalışan H.A. ve G.E'yi görenler, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığına ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde şişme botla denize açılan H.A. ve G.E. havanın rüzgarlı olması nedeniyle botla kıyıya dönemedi.

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