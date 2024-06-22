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        Tekirdağ-İstanbul yolunda tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor

        Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğunda Tekirdağ-İstanbul yolunda akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:48 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:53
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        Tekirdağ-İstanbul yolunda tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor
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        Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğunda Tekirdağ-İstanbul yolunda akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Bayram tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda hareketlilik yaşanıyor.

        Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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