Şarkıcı İrem Derici, Tekirdağ'da konser verdi
Şarkıcı İrem Derici, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen Hıdrellez şenliği kapsamında konser verdi.
Şarkıcı İrem Derici, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen Hıdrellez şenliği kapsamında konser verdi.
Muratlı İnanlı Çeşmesi Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Derici, şarkı ve danslarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.
Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel, yaptığı konuşmada şenlik kapsamında bir arada bulunduklarını belirterek, İrem Derici'ye teşekkür etti.
Derici'ye çiçek takdim eden Türel, düzenleyecekleri konserlerde yeniden Derici'yi görmek istediklerini belirtti.
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