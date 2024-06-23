Tekirdağ'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.O, adliyeye sevk edildi.
E.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İki gün önce H.Ç. (44) ve E.O. (37) arasında Ömer Halisdemir Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.O, H.Ç'yi bıçaklayarak öldürmüştü.
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