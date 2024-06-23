Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü.
Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü.
Köseilyas Mahallesi'nde biçilmiş buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sonucu yaklaşık 400 dönüm anız ve buğday ekili alan zarar gördü.
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