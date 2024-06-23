Tekirdağ'da asayiş

Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu bulundurulan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Y'nin terör örgütü propagandası yaptığı ve evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, bir miktar ve uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlı gözaltına alındı.

- Çorlu'da çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Havuzlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı.