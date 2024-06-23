Tekirdağ'da asayiş
Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu bulundurulan şüpheli gözaltına alındı.
Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu bulundurulan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Y'nin terör örgütü propagandası yaptığı ve evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, bir miktar ve uyuşturucu ele geçirdi.
Zanlı gözaltına alındı.
- Çorlu'da çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı
Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Havuzlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavisi yapılan 2 yaralı Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
- Ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde evinde ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde H.B'nin evinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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