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        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu bulundurulan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:00 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:00
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu bulundurulan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Y'nin terör örgütü propagandası yaptığı ve evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, bir miktar ve uyuşturucu ele geçirdi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Çorlu'da çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı

        Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Havuzlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavisi yapılan 2 yaralı Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        - Ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde evinde ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde H.B'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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