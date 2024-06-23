İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram tatili dönüş yoğunluğu sürüyor
Kurban Bayramı tatilinin ardından hafta sonunda araçlarıyla dönüşe geçen tatilciler nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda hareketlilik yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilinin ardından hafta sonunda araçlarıyla dönüşe geçen tatilciler nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda hareketlilik yaşanıyor.
Kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerindeki yoğunluk sebebiyle araçlar, zaman zaman yavaş ilerliyor.
Polis ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.
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