Tekirdağ'da aile içinde silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aile içinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aile içinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan A.Ç ve babası M.Ç, evlerine gelen enişteleri E.M ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.M, silahla ağır yaralandı.
E.M, sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayda kullanılan silaha polis ekipleri tarafından el konuldu. Şüpheliler A.Ç ve babası M.Ç. gözaltına alındı.
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