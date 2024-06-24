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        Tekirdağ'da aile içinde silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aile içinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:57
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        Tekirdağ'da aile içinde silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aile içinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan A.Ç ve babası M.Ç, evlerine gelen enişteleri E.M ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.M, silahla ağır yaralandı.

        E.M, sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayda kullanılan silaha polis ekipleri tarafından el konuldu. Şüpheliler A.Ç ve babası M.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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