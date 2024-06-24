Tekirdağ'da aile içinde silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Olayda kullanılan silaha polis ekipleri tarafından el konuldu. Şüpheliler A.Ç ve babası M.Ç. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan A.Ç ve babası M.Ç, evlerine gelen enişteleri E.M ile tartışmaya başladı.

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