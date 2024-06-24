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        Tekirdağ'da asayiş

        Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:51
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma ekipleri, Lahana ve Çıkrıkçı mahallelerinde durumundan şüphelendikleri Y.G. ve İ.E'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 152 uyuşturucu hap bir miktar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Ergene'de 30 dekar ekili buğday tarlası yandı

        Ergene ilçesinde hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında 30 dekar alan zarar gördü.

        Vakıflar Mahallesi'nde buğday ekili tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine yangın çıkan tarlaya itfaiye sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 30 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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