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        Tekirdağ'da tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderinin tabancayla vurduğu kişi öldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderinin tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:46 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:46
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        Tekirdağ'da tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderinin tabancayla vurduğu kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderinin tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, esnaf Emrah Mengübeti (33), tartıştığı eşini geri getirmek için kayınpederinin Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Mengübet ile kayınpederi M.Ç. (47) ve kayınbiraderi M.A.Ç. (17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında M.Ç. ve M.A.Ç, Mengübeti'ye tabancalarla ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Mengübeti, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan baba oğul adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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