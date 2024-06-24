GÜNCELLEME - Tekirdağ'da tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderinin tabancayla vurduğu kişi öldü

Ağır yaralanan Mengübeti, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında M.Ç. ve M.A.Ç, Mengübeti'ye tabancalarla ateş etti.

Mengübeti ile kayınpederi M.Ç. (47) ve kayınbiraderi M.A.Ç. (17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, esnaf Emrah Mengübeti (33), tartıştığı eşini geri getirmek için kayınpederinin Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kayınpederi ve kayınbiraderi tutuklandı.

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