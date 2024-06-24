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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderinin tabancayla vurduğu kişi öldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kayınpederi ve kayınbiraderi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:22
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderinin tabancayla vurduğu kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kayınpederi ve kayınbiraderi tutuklandı.

        İddiaya göre, esnaf Emrah Mengübeti (33), tartıştığı eşini geri getirmek için kayınpederinin Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Mengübeti ile kayınpederi M.Ç. (47) ve kayınbiraderi M.A.Ç. (17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında M.Ç. ve M.A.Ç, Mengübeti'ye tabancalarla ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Mengübeti, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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