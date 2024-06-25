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        Tekirdağ Valiliği çiftçileri yangınlara karşı uyardı

        Tekirdağ Valiliği, hasat işlemleri sırasında biçerdöver ve balya makinesi kaynaklı yangın risklerine karşı çiftçilere uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 09:27 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:27
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        Tekirdağ Valiliği çiftçileri yangınlara karşı uyardı
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        Tekirdağ Valiliği, hasat işlemleri sırasında biçerdöver ve balya makinesi kaynaklı yangın risklerine karşı çiftçilere uyarılarda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklada, buğday hasadı yapacak çiftçilerin yangın riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

        Hava sıcaklığının ve rüzgar şiddetinin arttığı saatlerde hasat işlemine ara verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeleri yer verildi:

        "Hasat zamanı biçerdöverlerde ve balya makinelerinde kolay ulaşılabilir yerlerde olacak şekilde 2 minimum 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ve su bidonlarının bulundurulması, balya yapım iş ve işlemlerinde balya makinesinde yer alan sap toplama sitemi parçası teçhizatını sökerek balyalama işlemi yapılması, hasat işlemleri boyunca müdürlüklerde görevli teknik personel ile koordinasyon içinde çalışmaların yürütülmesi gerekir.

        Biçerdöverle hasat işleri devam eden mahallelerimizin, hasadın başladığını ve hasadın hangi bölgelerde yapılacağının periyodik olarak İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi önem arz etmektedir."

        Açıklamada ayrıca yapılan uyarıları dikkate almayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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