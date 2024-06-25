Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı oğlunu öldürdü

İddiaya göre, Kahya Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde baba M.D. ile oğlu Memduh D. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek öldürdü.

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