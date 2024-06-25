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        Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı oğlunu öldürdü

        Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:19 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:19
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        Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı oğlunu öldürdü
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        Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek öldürdü.

        İddiaya göre, Kahya Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde baba M.D. ile oğlu Memduh D. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda, baba tüfekle ateş açarak oğlunu ağır yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi yapılan Memduh D, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Baba gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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