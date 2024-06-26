Tekirdağ'da atık enerjinin seracılıkta kullanılması görüşüldü

Tekirdağ Valiliğince sanayi işletmelerinin atık enerjilerinin seracılıkta ve diğer alanlarda değerlendirilmesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytük, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, yoğun enerji kullanan sanayi işletmelerinin atık enerjilerinin seracılıkta ve diğer alanlarda değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

İş insanlarının hazırlanan çalışmalar hakkında detaylı şekilde bilgilendirileceğini aktaran Soytürk, "İstekli olan arzu eden her firma için buradayız. Bu konu önemli bir konu bir yol alabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize."ifadelerini kullandı.