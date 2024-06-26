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        Tekirdağ'da atık enerjinin seracılıkta kullanılması görüşüldü

        Tekirdağ Valiliğince sanayi işletmelerinin atık enerjilerinin seracılıkta ve diğer alanlarda değerlendirilmesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 09:15 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:19
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        Tekirdağ'da atık enerjinin seracılıkta kullanılması görüşüldü
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        Tekirdağ Valiliğince sanayi işletmelerinin atık enerjilerinin seracılıkta ve diğer alanlarda değerlendirilmesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytük, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, yoğun enerji kullanan sanayi işletmelerinin atık enerjilerinin seracılıkta ve diğer alanlarda değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

        İş insanlarının hazırlanan çalışmalar hakkında detaylı şekilde bilgilendirileceğini aktaran Soytürk, "İstekli olan arzu eden her firma için buradayız. Bu konu önemli bir konu bir yol alabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize."ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve iş insanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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