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        Tekirdağ'da leylek yuvalarının bakımları yapıldı

        Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) göçle gelen leyleklerin yuvalarının bakımını yaptı, leylek yavrularının sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:01
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        Tekirdağ'da leylek yuvalarının bakımları yapıldı
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        Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) göçle gelen leyleklerin yuvalarının bakımını yaptı, leylek yavrularının sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

        Kilometrelerce uzunluktaki hatlarda bakım çalışmalarını sürdüren TREDAŞ arıza bakım ekipleri, Hayrabolu ilçesi Kadriye Mahallesi'nde sepetli araç yardımıyla direkler üzerindeki platformalara çıkarak leylek yuvalarına ulaştı.

        Ekipler tarafından yuvalarda bulunan ip, tahta parçaları ve plastik atıklar temizlendi, yavru leylekler ise sağlık kontrolleri yapılmak üzere Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

        DKMP Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekiplerince sağlık taramaları yapılan yavru leylekler daha sonra tekrardan yuvalarına bırakıldı.

        TREDAŞ Yöneticisi Burak Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, göçmen kuşlar için güvenli rotalar oluşturduklarını söyledi.

        Trakya'da binin üzerinde elektrik direğinde göçmen kuşlar için izole yuvalar inşa edildiğini belirten Baran, 2019 yılından bu yana göçmen kuşlar için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

        - "Leylekler ev sahibi oldu"

        Baran, göçmen kuşların güvenliğini önemsediklerini belirterek, "TREDAŞ olarak güvenlik kesintisiz elektrik hizmeti sunarken, aynı zamanda bahar aylarında binlerce kilometrelik yolculuğa çıkan göçmen kuşlar için güvenli rota oluşturup, onlara ev sahipliği yapıyoruz."dedi.

        Leylek yuvalarının sayısını her geçen gün arttırmayı planladıklarına dikkati çeken Baran, böylece hatlarda kesintilere neden olabilecek nedenleri minumuma indirdiklerini işaret etti.

        Baran, Trakya'da bini aşkın elektirik direği üzerine izole yuvalar inşa edildiğini ifade ederek, "Özellikle üreme dönemlerinden ülkemize gelen göçmen kuşların elektirik direklerimize yuvalar yaptıklarını tespit ettik. 2019 yılından bu yana hizmet verdiğimiz Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bine yakın yuva oluşturduk ve bu leylekleri aslında ev sahibi yaptık. Bu yuvaları leylekler yaptığı sırada elektirik hatlarına zararlar verip, kesintilere sebep oluyordu. Hem de kendi can güvenliklerini tehlikeye atmataydı. Yatılımlı yapmış olduğumuz bu yuvalar sayesinde hem leyleklerin yaşam ömrünü uzatmış hemde kesintisiz enerjiyi tüketicilerimize ulaştırdık." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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