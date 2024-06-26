Çorlu Deresi'ne evsel atıkların arıtılmadan bırakıldığı iddiası

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) evsel atıkları arıtmadan Çorlu Deresi'ne bıraktığını ileri sürdü.

Topak, Çorlu Deresi'nde incelemede bulunması sonrası yaptığı açıklamada deredeki kirliliğin kötü koku ve kötü görüntüye neden olduğunu söyledi.

Dereyi kirleten kaynakları tespit etmek üzere ekiplerin çalışma yürüttüğünü ifade eden Topak, gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve soruna çözüm bulmak adına çaba sarf ettiklerini aktardı.