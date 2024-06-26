Tekirdağ'da 20. Yayla Şenlikleri düzenlenecek

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 20. Yayla Şenlikleri düzenlenecek.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada Karadeniz kültürünü yaşatmak için şenliklerin bu yıl 20'cisinin yapılacağını belirtti.

Şenliğin 28 Haziran'da başlayacağını aktaran Akyüz, "Şenliğimizin amacı hem kendi kültürümüzü yaşatmak ve herkesin kaynaşması. Burada herkes kendinden bir şey bulacak. İnsanlar, 3 gün boyunca doyasıya eğlenecek. Karadeniz’in yöresel ürünlerinin tadına bakacak."ifadelerini kullandı.