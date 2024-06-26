Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 20. Yayla Şenlikleri düzenlenecek

        Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 20. Yayla Şenlikleri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 20. Yayla Şenlikleri düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 20. Yayla Şenlikleri düzenlenecek.

        Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada Karadeniz kültürünü yaşatmak için şenliklerin bu yıl 20'cisinin yapılacağını belirtti.

        Şenliğin 28 Haziran'da başlayacağını aktaran Akyüz, "Şenliğimizin amacı hem kendi kültürümüzü yaşatmak ve herkesin kaynaşması. Burada herkes kendinden bir şey bulacak. İnsanlar, 3 gün boyunca doyasıya eğlenecek. Karadeniz’in yöresel ürünlerinin tadına bakacak."ifadelerini kullandı.

        Yerel sanatçıların sahne alacağı şenlikte, sanatçı Sinan Yılmaz ve Ezgi Eyüpoğlu konser verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Çorlu Deresi'ne evsel atıkların arıtılmadan bırakıldığı iddiası
        Çorlu Deresi'ne evsel atıkların arıtılmadan bırakıldığı iddiası
        Tekirdağ'da leylek yuvalarının bakımları yapıldı
        Tekirdağ'da leylek yuvalarının bakımları yapıldı
        Tekirdağ'da atık enerjinin seracılıkta kullanılması görüşüldü
        Tekirdağ'da atık enerjinin seracılıkta kullanılması görüşüldü
        Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı oğlunu öldürdü
        Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı oğlunu öldürdü
        Tekirdağ Valiliği çiftçileri yangınlara karşı uyardı
        Tekirdağ Valiliği çiftçileri yangınlara karşı uyardı
        Kazara çöpe atılan 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası sahibine...
        Kazara çöpe atılan 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası sahibine...