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        Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:05 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:05
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        Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde Karaağaç Atatürk Ortaokulu'ndan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışmasıyla okuldan 4 bilgisayar, 15 bin lira çalan şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

        Şüpheli E.A, M.K.A. ve A.Ö. saklandıkları adreslerde yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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