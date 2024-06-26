Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde Karaağaç Atatürk Ortaokulu'ndan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla okuldan 4 bilgisayar, 15 bin lira çalan şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Şüpheli E.A, M.K.A. ve A.Ö. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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