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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Kaymakamı Kadir Duman, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:38
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Kaymakamı Kadir Duman, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

        Duman, şehit aileleriyle evlerinde sohbet etti.

        Şehit ailelerinin yanlarında olduklarını aktaran Duman, her fırsatta şehit aileleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

        Kaymakam Duman'a ziyaretlerinde Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak eşlik etti.

        - Çorlu'da kadınlara özel verilen kurslara yenileri eklenecek

        Çorlu Belediyesince kadınlara özel verilen kurslara 800 kursiyerin katıldığını bildirdi.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı yazılı açıklamada, kadınlar için açtıkları kurslara yenilerini ekleyceklerini belirtti.

        Belediye olarak vatandaşların katılabileceği çeşitli kursların devam ettiğini aktaran Sarıkurt, "Zumba, yoga ve pilates gibi açtığımız kurslara ilgi yoğun. Kurs eğitmenlerimiz eşliğinde verilen kurslara talep her geçen gün artıyor. Belediye olarak yeni kurslar açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."ifadelerini kullandı.

        - Çorlu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

        Çorlu Belediyesi belirlenen çalışma kapsamında ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda asfalt çalışması yaptı.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin planladıkları programla caddelerde çalışma yaptığını belirtti.

        Yaptıkları çalışmalar sırasında vatandaşların taleplerini dinlediklerini aktaran Sarıkurt, "İlçe genelinde bir program belirledik ve asfaltlama çalımalarına başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Aciliyet sıralamasına göre çalışmalarımız sürecek."ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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