Tekirdağ'da tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren baba tutuklandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren baba tutuklandı.
Kahya Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde tartıştığı oğlu Memduh D'yi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hayrabolu ilçesinde M.D, dün Kahya Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde tartıştığı oğlu Memduh D'yi tüfekle ateş aderek ağır yaralamıştı.
Memduh D. kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, baba M.D. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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