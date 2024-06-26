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        Tekirdağ'da tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:49 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:49
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        Tekirdağ'da tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren baba tutuklandı.

        Kahya Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde tartıştığı oğlu Memduh D'yi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Hayrabolu ilçesinde M.D, dün Kahya Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde tartıştığı oğlu Memduh D'yi tüfekle ateş aderek ağır yaralamıştı.

        Memduh D. kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, baba M.D. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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