Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniye Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde G.D'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Hayrabolu ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri U.E'yi Hisar Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.Y'yi Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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