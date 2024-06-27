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        Tekirdağ'da bir otomobilin hopörlerine gizlenmiş 12 gram eroin ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir otomobilin hopörlerine gizlenmiş 12 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:49
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        Tekirdağ'da bir otomobilin hopörlerine gizlenmiş 12 gram eroin ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir otomobilin hopörlerine gizlenmiş 12 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İhbar edilen araç ilçe girişinde durduruldu.

        Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, bagaj kısmındaki hopörlere gizlenmiş 12 gram eroin buldu.

        Olayla ilgili Ö.Ü. ve Y.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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