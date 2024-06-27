Tekirdağlı "çılgın davulcu" tokmağını Filistin'deki acıları duyurmak için vurdu

Tekirdağ'da "çılgın davulcu" olarak bilinen, denizin altında, havada paraşütle, kayak yaparken davul çalmasıyla tanınan sıra dışı müzisyen Ahmet Merih Çelik, bu kez sahilde davul çalarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çelik, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için Türkiye ve Filistin bayrağı bağladığı davuluyla sahil dolgu alanına geldi.

Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek için böyle bir etkinlikk gerçekleştirdiğini ifade eden Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'de yaşananlara kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Gazze'de masum insanların öldürüldüğünü ifade eden Çelik, "Zaman zaman yaptığım etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Bu yüzden birçok kişi beni tanıyor. Gazze'de maalesef tüm dünyanın gözleri önünde insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, Müslümanlara karşı yapılan bir zulüm var. Buna 'dur' diyebilmek adına bir müzisyen olarak sesimi duyurmak istedim." dedi.

Çelik, Filistin'de yaşanan acıların bir an önce sona ermesi için dua ettiğini dile getirerek, kimsenin zulme sessiz kalmaması gerektiğini aktardı.