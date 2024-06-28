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        Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 00:16 Güncelleme: 28.06.2024 - 00:16
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        Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Ergene ilçesinde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının hurda ve atık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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