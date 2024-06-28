Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da belgesiz silah ticareti yapan zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yasa dışı silah ticareti operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 08:15 Güncelleme: 28.06.2024 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da belgesiz silah ticareti yapan zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yasa dışı silah ticareti operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'ndeki bir av bayisinde arama yaptı.

        Aramada 11 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 3 kılıç, 116 oluklu mekanizmalı bıçak, 450 kurusıkı tabanca fişeği, 12 dolu fişek, 5 bin 120 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        İş yeri sahibi, yasa dışı silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        Tete davasında sıcak gelişme
        Tete davasında sıcak gelişme
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        AB'nin yeni yöneticileri belirlendi
        AB'nin yeni yöneticileri belirlendi
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da fabrikalar bölgesinde trafo patladı, otluk yangını çıktı
        Tekirdağ'da fabrikalar bölgesinde trafo patladı, otluk yangını çıktı
        Tekirdağ'da elektrik trafosunun alev alması sonrası otluk alana sıçrayan ya...
        Tekirdağ'da elektrik trafosunun alev alması sonrası otluk alana sıçrayan ya...
        Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da, fabrikanın hurda kağıt bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da, fabrikanın hurda kağıt bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağlı "çılgın davulcu" tokmağını Filistin'deki acıları duyurmak için v...
        Tekirdağlı "çılgın davulcu" tokmağını Filistin'deki acıları duyurmak için v...
        Tekirdağ'da "Koruyucu Aile Şenliği" yapıldı
        Tekirdağ'da "Koruyucu Aile Şenliği" yapıldı