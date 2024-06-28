Tekirdağ'da belgesiz silah ticareti yapan zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yasa dışı silah ticareti operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yasa dışı silah ticareti operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'ndeki bir av bayisinde arama yaptı.
Aramada 11 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 3 kılıç, 116 oluklu mekanizmalı bıçak, 450 kurusıkı tabanca fişeği, 12 dolu fişek, 5 bin 120 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
İş yeri sahibi, yasa dışı silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.