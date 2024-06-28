Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 61 gram kenevir tohumu, 30 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram metamfetamin ve 55 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Türksat 6A fırlatma tarihi belli oldu
        Türksat 6A fırlatma tarihi belli oldu
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        İran'da oy verme işlemi başladı
        İran'da oy verme işlemi başladı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da belgesiz silah ticareti yapan zanlı gözaltına alındı
        Tekirdağ'da belgesiz silah ticareti yapan zanlı gözaltına alındı
        Tekirdağ'da fabrikalar bölgesinde trafo patladı, otluk yangını çıktı
        Tekirdağ'da fabrikalar bölgesinde trafo patladı, otluk yangını çıktı
        Tekirdağ'da elektrik trafosunun alev alması sonrası otluk alana sıçrayan ya...
        Tekirdağ'da elektrik trafosunun alev alması sonrası otluk alana sıçrayan ya...
        Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da, fabrikanın hurda kağıt bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da, fabrikanın hurda kağıt bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağlı "çılgın davulcu" tokmağını Filistin'deki acıları duyurmak için v...
        Tekirdağlı "çılgın davulcu" tokmağını Filistin'deki acıları duyurmak için v...